Küçükçekmece'de kan donduran olay: "Anneme ve bize çok çektirdi" dedi babasını 13 yerinden bıçakladı!

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Emek Sokak üzerinde bir elektrikçi dükkanı önünde 25 Nisan gecesi saat 00:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Dükkan önünde iki şahsın kavga ettiğini ve birinin yaralanıp yere düştüğünü gören, mahalle sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler 44 yaşındaki Rüstem Dulkadir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Masası ekipleri olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde dükkanın önüne motosikletli ve tanınmamak için yüzünde büyük maske takılı bir kişinin geldiğini gördü.
13 YERİNDEN BIÇAKLANDI
İddiaya göre şüpheli şahıs motorla gelip Rüstem Dulkadir'in dükkana gelmesini bekledi. Ardından içeri gitti ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada şüpheli Dulkadir'i 13 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Bu görüntülerin ardından çalışmalarını derinleştiren Cinayet Masası ekipleri, 3 adet aile içi şiddet konusundan kaydı olan Rüstem Dulkadir'in yakınlarını takibe aldı.