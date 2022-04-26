Küçükçekmece'de kan donduran olay: "Anneme ve bize çok çektirdi" dedi babasını 13 yerinden bıçakladı!

"BABAM BANA KÜFÜR ETTİ BENDE BIÇAK SALLADIM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli ifadesinde; "Babam anneme ve bize çok sıkıntı arattı. Zaman zaman annemi de dövüyordu. Akşam yanına bu meseleleri konuşmak için gittim. Bana vurmaya çalıştı küfürler etti. Bende engel olmak için bıçağı rastgele salladım" dediği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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