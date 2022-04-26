İzmir’de aynı binaya 51’inci kumar baskını

Şüphelilerin, güvenlik güçlerinin ani baskınlarına karşı kumar malzemelerini gizlemek ve zaman kazanmak için binanın etrafına 6 metre yükseklikte duvar ördükleri, kapıları da güçlendirdikleri ortaya çıktı. Kaçak yapılan duvarların yıkımı için belediyeye bildirimde bulunuldu.

Öte yandan, kumar oynatılan binada her defasında işletmeci olarak farklı isimlerin beyanda bulunduğu, jandarmanın da bu isimler hakkında işlem yaptığı belirlendi.