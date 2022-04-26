İzmir’de aynı binaya 51’inci kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde daha önce 50 kez kumar oynatıldığı yönünde baskın düzenlenip mühürlenen binada, mührün bozulup tekrar kumar oynatıldığı bilgisi geldi. Adrese düzenlenen baskında tombala oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yeri yeniden mühürlendi. İşletmeci olduğunu beyan eden Ö.T. hakkında, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür fekki" suçundan adli işlem başlatıldı.
BİNANIN ETRAFINA 6 METRELİK DUVAR ÖRDÜLER
Aynı adrese jandarma 50'nci operasyonu 9 Nisan'da yaptı ve kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası uyguladı.