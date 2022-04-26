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    • Yaşam
    • 26.04.2022 14:39
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    • 26.04.2022 14:39
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    İzmir'de aynı binaya 51'inci kumar baskını

    Daha önce 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen iş yerinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye, 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

    İzmir’de aynı binaya 51’inci kumar baskını

    İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde daha önce 50 kez kumar oynatıldığı yönünde baskın düzenlenip mühürlenen binada, mührün bozulup tekrar kumar oynatıldığı bilgisi geldi. Adrese düzenlenen baskında tombala oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

    Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yeri yeniden mühürlendi. İşletmeci olduğunu beyan eden Ö.T. hakkında, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür fekki" suçundan adli işlem başlatıldı.

    BİNANIN ETRAFINA 6 METRELİK DUVAR ÖRDÜLER

    Aynı adrese jandarma 50'nci operasyonu 9 Nisan'da yaptı ve kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası uyguladı.

        Şüphelilerin, güvenlik güçlerinin ani baskınlarına karşı kumar malzemelerini gizlemek ve zaman kazanmak için binanın etrafına 6 metre yükseklikte duvar ördükleri, kapıları da güçlendirdikleri ortaya çıktı. Kaçak yapılan duvarların yıkımı için belediyeye bildirimde bulunuldu.

        Öte yandan, kumar oynatılan binada her defasında işletmeci olarak farklı isimlerin beyanda bulunduğu, jandarmanın da bu isimler hakkında işlem yaptığı belirlendi.
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