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    • Yaşam
    • 26.04.2022 11:42
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    • 26.04.2022 11:55
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    Çevirmeye takıldı çılgına döndü! Polislere tehdit yağdıran maganda hakkında işlem! Yer: Esenyurt

    İstanbul Esenyurt'ta polislerin yaptığı çevirmeye takılan bir sürücü adeta çılgına döndü. Trafik polislerine "Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım" diye tehditler yağdıran sürücü hakkında işlem yapıldı.

    Ceza yazan polislere tehdit yağdırdı

    Esenyurt'ta trafik uygulamasında cep telefonu ile konuşuyor diye durdurulup ceza kesilen sürücü deliye döndü.

    Trafik polisi ile tartışan sürücü, "seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım" diye tehditlerde bulundu. Sürücüye hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan işlem yapıldı.



    Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Tok isimli sürücü, araç kullanırken telefonla konuştuğu esnada polis ekiplerine yakalandı. Cezai işlem için durdurulan Tok ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.



    "SENİ ALDIRACAĞIM"
    Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, "Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım" diyerek ortalığı birbirine kattı. Polis memuru ile birbirine giren Tok'u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok'a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

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    Haberler Yaşam Çevirmeye takıldı çılgına döndü! Polislere tehdit yağdıran maganda hakkında işlem! Yer: Esenyurt
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