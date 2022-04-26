Çevirmeye takıldı çılgına döndü! Polislere tehdit yağdıran maganda hakkında işlem! Yer: Esenyurt





"SENİ ALDIRACAĞIM"

Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, "Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım" diyerek ortalığı birbirine kattı. Polis memuru ile birbirine giren Tok'u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok'a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

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