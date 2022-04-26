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    • Yaşam
    • 26.04.2022 10:13
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    • 26.04.2022 10:13
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    Bursa'da arı faciası! Yüzlerce kovan telef oldu

    Bursa'da ruhsatsız tarım ilaçlarından zehirlendiği düşünülen yüzlerce kovan arı telef oldu. Arı üreticileri kara kara düşünmeye başladı. Telef olan arıların kaçak zirai ilacı atılmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

    Bursa’da arı faciası! Yüzlerce kovan telef oldu

    Baharın gelmesiyle birlikte arılar bahçelerdeki meyve ağaçlarından bal toplamaya başladı. Çiçek açma döneminde olan ağaçlara atılan tarım ilaçları sebebiyle yüzlerce kovan arı telef oldu. Kestel ilçesi Gözede köyünde kovanı olan çok sayıda aracının yüzlerce kovan arısı 2 gün içinde telef oldu.

    Yıllardır besledikleri arılarının telef olmasıyla birlikte aracılar kara kara ne yapacağını düşünüyor. Arıları telef olan üreticiler kovanlarının önünden avuç avuç ölmüş arı topladı.

    20 yıldır baktıkları arı kovanlarının söndüğünü ifade eden Fuat Gürcüoğlu ve Orhan Erdem, "2 günde arılarımız ölmeye başladı. Çok sayıda arımız telef oldu. Kovanların önü arı ölümleriyle doldu.

    Kestel Gözede köyü civarında çok sayıda arıcının arısı son 2 günde telef oldu. Bunun sebebi kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları, üreticilerimizden ricamız ruhsatlı ilaçları atmaları. Ayrıca ilaçlamaları akşam saatlerinde yapsınlar" dediler.

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    Haberler Yaşam Bursa'da arı faciası! Yüzlerce kovan telef oldu
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