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    • Yaşam
    • 26.04.2022 10:46
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    • 26.04.2022 10:46
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    Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İstanbul Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

    takvim.com.tr
    DHA
    Bakırköy’de feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti

    Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

    Kaza saat 08.45 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. 34 UK 9770 plakalı motosiklet sürücüsü Edip Payza (54) Kennedy Caddesi'nde Florya istikametinde seyir halinde olduğunu sırada bir anda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

    Kaza sonrası Edip Payza motosikletin üzerinden fırlayarak yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Haberler Yaşam Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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