İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı. Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı.