Esenyurt'ta gece yarısı yangı paniği! Mahsur kalanlardan 12 kişi kurtarıldı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Yangın çıkan binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi.