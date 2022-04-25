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    • Yaşam
    • 26.04.2022 00:11
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    • 26.04.2022 00:26
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    Direksiyon başında canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Mersin Tarsus'ta bir garip olay...

    Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle hareket halindeyken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Celil Y. isimli şahış, süratle girdiği kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası çalışmaya devam eden cep telefonu kamerasına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması yansıdı. Öte yandan yaralı halde hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki adam, hastanede yatış işlemleri yapılırken kaçarak kayıplara karıştı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Canlı yayın yaparken kaza yaptı! İşte o anlar...

    Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Celil Y., gece 02.00 sıralarında cep telefonuyla canlı yayın açarak, otomobiliyle caddelerde tur atmaya başladı.



    Süratli şekilde girdiği kavşakta hakimiyetini kaybeden Celil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı.



    Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı.

    Kazadan sonra çalışmaya devam eden cep telefonu kamerasına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması yansımaya devam etti.



        SEDYEDEN KALKTI, KAÇTI
        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Celil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Celil Y., daha sonra tedavisi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan hastaneye alınan Celil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bulunduğu sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı.



        Celil Y.'nin ailesi, kendisinden haber alamadıkları için jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Direksiyon başında canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Mersin Tarsus'ta bir garip olay...
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