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    • Yaşam
    • 25.04.2022 14:34
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    • 25.04.2022 14:34
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    2022 hac kurası ne zaman? 🙏2022 hac ve umre tarihleri nedir? 🙌Diyanet'ten hac ve umre kayıtları ne zaman? Açıklama geldi...

    Milyonlarca Müslüman vatandaş 2022 hac kurası ne zaman? 🙏2022 hac ve umre tarihleri nedir sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır gerçekleştirilemeyen hac ve umre ziyaretlerinin 2022 yılında ne zaman düzenleneceği merak ediliyordu ve Diyanet'ten beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ve umre kayıtlarının ne zaman yapılacağını duyurdu mu?

    takvim.com.tr
    2022 hac kurası ne zaman?

    2022 hac kurası ne zaman? 🙏2022 hac ve umre tarihleri nedir? 🙌Diyanet'ten hac ve umre kayıtları ne zaman sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden Müslüman vatandaşların gözü kulağı bu haberdeydi ve hac, umre kayıtlarının bu yıl ne zaman alınacağı, ziyaretlerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte son dakika açıklamalar...

    2022 HAC KURASI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac ve umre tarihlerini açıkladı. Buna göre hac ibadeti 7 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Umre ziyaretiyse 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.

    Toplantıda alınan diğer kararlar şu şekildedir:

    - "Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi, umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.

    - 2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,

    - kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip -gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,

        - 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,

        - 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır."
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