2022 hac kurası ne zaman? 🙏2022 hac ve umre tarihleri nedir? 🙌Diyanet'ten hac ve umre kayıtları ne zaman? Açıklama geldi...

2022 hac kurası ne zaman? 🙏2022 hac ve umre tarihleri nedir? 🙌Diyanet'ten hac ve umre kayıtları ne zaman sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden Müslüman vatandaşların gözü kulağı bu haberdeydi ve hac, umre kayıtlarının bu yıl ne zaman alınacağı, ziyaretlerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte son dakika açıklamalar...
2022 HAC KURASI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac ve umre tarihlerini açıkladı. Buna göre hac ibadeti 7 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Umre ziyaretiyse 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.
Toplantıda alınan diğer kararlar şu şekildedir:
- "Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi, umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.
- 2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,
- kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip -gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,