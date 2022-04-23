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    • Yaşam
    • 23.04.2022 14:35
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    • 23.04.2022 14:35
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    Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 526 turist getirdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen, sezonun ilk kruvaziyeri 'Artanıa', 526 turist getirdi. Turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapıp, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

    DHA
    İlki geldi! 526 turist

    Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi, bu sabah Rodos'tan geldi.

    Bahama bayraklı, 230 metre uzunluğundaki 'Artanıa' isimli kruvaziyer, 526 yolcu ve 448 personeliyle Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

    Ağırlıklı olarak Almanya uyruklu turistlerin olduğu gemiden inen yolcular, başta Kumbahçe olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik alanlarında vakit geçirdi ve alışveriş yaptı.
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        Haberler Yaşam Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 526 turist getirdi
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