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    • Yaşam
    • 22.04.2022 08:45
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    • 22.04.2022 09:04
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    Trabzon'da dehşet! Azerbaycanlı koca, eşinin kafasına sıktı!

    Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bu akşam Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü. O dehşet anları ise kameralara böyle yansıdı.

    Azerbaycanlı koca, eşinin kafasına sıktı!

    Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu.



    Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.



    Elvin Umayev'in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan'da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



        Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor.
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        Haberler Yaşam Trabzon'da dehşet! Azerbaycanlı koca, eşinin kafasına sıktı!
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