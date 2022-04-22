Konya'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti





Alperen Dere ile Furkan Zileli'nin de kazanın olduğu yere yakın olan yaya üst geçidini kullanmadıkları belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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