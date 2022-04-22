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    Konya'da arkadaşlarıyla beraber D.A'ya işkence yapan grup tutuklandı

    Konya’da eski sevgilisi M.D ’nin rezidansına giden M.K. ile D.A’ya işkence yapıldığı ortaya çıktı.M.Dnin nişanlısı S.D ile arkadaşı T.D, işkence nedeniyle tutuklandı...

    Rezidansta işkence

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir rezidansta 8 Nisan'da M.K. adlı kadın, eski sevgilisi M.D'nin davetiyle kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., stüdyo dairede, M.D'nin nişanlısı S.D ve arkadaşı T.D ile karşılaştı. İki kadın, iddiaya göre, M.K.'ye M.D ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini kesip işkence yaptı. Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.D, nişanlısı S.D ile arkadaşı T.D tutuklandı.



    ALIN İŞTE M.K. BU!
    Rezidanstaki işkence gecesinde, S.D ile T.D'nin D.A'ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.'nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı. M.K., "M.D ile 3 ay önce tanıştım. Aramızda bir gönül ilişkisi vardı. Olay günü beni önce kafeye davet etti. Oraya gittiğimde de orada yoktu. Sonra bana WhatsApp üzerinden bir rezidansın konumunu gönderdi. Beni dairenin kapısında karşıladı ve kolumdan tutarak beni içeriye çekti. Sonra içeride iki kadının daha olduğunu gördüm. M.D bu kadınlara dönerek 'Alın işte M.K. bu. İstediğinizi yapın' diyerek kolumdan tutup içeriye itti" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Konya'da arkadaşlarıyla beraber D.A'ya işkence yapan grup tutuklandı
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