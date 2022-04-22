Konya'da arkadaşlarıyla beraber D.A'ya işkence yapan grup tutuklandı





ALIN İŞTE M.K. BU!

Rezidanstaki işkence gecesinde, S.D ile T.D'nin D.A'ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.'nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı. M.K., "M.D ile 3 ay önce tanıştım. Aramızda bir gönül ilişkisi vardı. Olay günü beni önce kafeye davet etti. Oraya gittiğimde de orada yoktu. Sonra bana WhatsApp üzerinden bir rezidansın konumunu gönderdi. Beni dairenin kapısında karşıladı ve kolumdan tutarak beni içeriye çekti. Sonra içeride iki kadının daha olduğunu gördüm. M.D bu kadınlara dönerek 'Alın işte M.K. bu. İstediğinizi yapın' diyerek kolumdan tutup içeriye itti" diye konuştu.

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