İstanbul Kartal'da şüpheli paket paniği! Fünyeyle patlatıldı

Kartal'da, belediye binasının yakınlarındaki bir sokağa bırakılan ve 'saat sesi' geldiği yönünde ihbar yapılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında belediye binası yakınlarındaki bir sokakta meydana geldi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Sokaktaki bir paketten 'saat sesi' geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

FÜNYE İLE PATLATTILAR

Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. Paketten şüpheli herhangi bir şey çıkmadı. Polisin incelemesi sürüyor.