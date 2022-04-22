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    Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: Borcumuz yok, kredi ödememiz yok ama 2 milyar TL’yi aşan yatırımımız var

    Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, borcu olmayan ve kasasında ciddi nakdi imkanı bulunan Türkiye’nin ender belediyelerinden biri olduklarını söyledi. Demirel: “ Borcumuz yok, kredi ödememiz yok ama 2 milyar TL’yi aşan yatırımımız var” dedi.

    Etimesgut’un borcu yok yatırımı çok

    Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yaptığı açıklamada Etimesgut'un gelişim hızına dikkat çekerek, "Nüfusumuz son 10 yılda 3 kat arttı. Ankara'nın 5., Türkiye'nin en büyük 16. ilçesiyiz. Tercih ediliyoruz. çünkü Etimesgut'ta hizmet var, yüksek yaşam kalitesi var" diye konuştu.



    BÜYÜK YATIRIMLAR
    Büyükşehir ölçeğinde dev yatırımlara da imza attıklarının altını çizen Demirel şöyle konuştu: "Türk Tarih Müzesi , Engelsiz Yaşam Merkezi, 11 ayrı merkezin yer aldığı Devlet Bahçeli Tesisleri gibi ilçe belediyesi ölçeğinin çok üzerinde dev yatırımlara imza attık. Türkiye'nin en kapsamlı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezimizi Başkentimize kazandırıyoruz. Özellikle Türk Tarih Müzemiz yalnız Ankara değil Türkiye'ye örnek bir çalışmadır. Şanlı tarihimizi heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlattığımız 60 bin metre kare alan üzerine kurulu dev bir eser. 6 bin m²si kapalı. Türkiye'de ve dünyada örneği yok. 206 heykel var. Başka biri yapsa bizim maliyetin 4-5 katını bulur. Ama biz maliyetini düşürmek için müzenin yanına heykel atölyesi kurduk. Kendi heykelimizi kendimiz yaptık. Büyükşehir ya da bakanlık bütçeleriyle yapılabilecek dev bir müzeyi biz 50 milyon TL'nin altına mal ettik. Bizim her yatırımımız böyledir. Kılı kırk yararız. Para harcamada biraz cimriyiz."

    DOĞRU PLANLAMA
    "Diğer belediyeler genel bütçeden ne pay alıyorsa biz de onu kullanıyoruz. Ektra büyük gelir kaynaklarımız yok" diyen Demirel, "Halk bizi bahane üretsin diye değil; iş üretsin, sorunlarımıza çözüm bulsun, yaşam kalitemizi artırsın diye seçti. Çok şükür 4 dönem bunu başardık, görevimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.


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    Haberler Yaşam Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: Borcumuz yok, kredi ödememiz yok ama 2 milyar TL’yi aşan yatırımımız var
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