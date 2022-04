Çocuklara ve gençlere Başkan Altay'dan Ramazan sürprizi

Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Onbir ayın sultanı Ramazan, Konya'da dolu dolu geçerken camiler teravih namazlarına gelen çocuklarla ve gençlerle şenleniyor. Ramazan ayının coşkusuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediyesi de Konyalı çocuklar ve Konya'da okuyan üniversiteli gençler için örnek projeleri hayata geçiriyor.



ÇOCUKLARA ÖZEL HEDİYE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara ve gençlere yönelik Konya'da örnek çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade ederek, bütün gayretlerinin yarınların teminatı olan gençleri çok daha güzel bir hayata hazırlamak olduğunu söyledi. Konyalı olmanın ve Konya'da yaşamanın ayrıcalıklarını özellikle öğrencilerin çok daha yakından hissetmesini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ihyası bizim öncelikli görevlerimizden. Bu kapsamda Ramazan geleneğini yaşatmak ve çocukları oruca teşvik etmek için ilk kez oruç tutan 7-8 yaş arasındaki 42 bin çocuğumuzun geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da oruçlarını satın alıyor ve onları sürpriz hediyelerle sevindiriyoruz. İnternetten başvurusunu yapan 42 bin çocuğumuza ilk oruç hediyelerini en kısa zamanda ulaştıracağız." diye konuştu.



ÜNİVERSİTELİLER GENÇ KÜLTÜR KARTLA MUTLU

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan Genç Kültür Kart sosyalleşme programının da dolu dolu devam ettiğini paylaşan Başkan Altay, "Genç Kültür Kart'a üye 10 bin fazla gencimiz katıldıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerinden puanlar kazanırken bu puanları gıda, teknoloji, giyim, eğitim ve spor gibi birçok alanda harcayabilme imkanı buluyor. Ayrıca üyelerimize, sosyal medya adresimiz üzerinden her hafta sinema, konser, tiyatro ve diğer performans gösterilerine biletler hediye ediliyor. Tüm bunlar ile beraber üyelere Ramazan ayına özel bir iftar hediyesi çalışması başlattık. Bu doğrultuda Genç Kültür Kart üyesi tüm öğrencilerimizin cüzdanlarına puanlar yüklenerek bu aya özel bir destek gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yüklenen tutarla anlaşmalı iş yerlerinde iftar da açabilir başka ihtiyaçlarını da alabilir. Öğrencilerimiz güle güle kullansın" diye konuştu.



RAMAZANDA İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMUYOR

Başkan Altay, özellikle pandemi döneminde ekonomik yönden sıkıntı yaşayan esnaf başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Sosyal Kart ile desteklemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.







BAŞKAN HALKIN YANINDA

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan ayını hem merkez hem de dış mahallerde düzenlenen programlar ile dolu dolu geçiriyor. Başkan Pekyatırmacı, teravih buluşmaları, iftar programları ile Ramazanın bereketini ilçe sakinleriyle birlikte yaşıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan ayını yoğun bir program ile geçiriyor. Selçuklu'nun dış mahallerine ziyaretler gerçekleştiren Başkan Pekyatırmacı, Ramazan akşamlarında da iftar ve teravih buluşmaları ile vatandaşlarla buluşuyor. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşların da iftar sofralarına konuk olan Pekyatırmacı belediye ekipleri ile de sahur sofrasında buluştu. Pekyatırmacı, dış mahalle ziyaretleri kapsamında Tatköy, Sulutas, Sarayköy Mahallelerinin ardından Ardıçlı, Bilecik, Bağrıkurt, Sızma ve Dokuz Mahallerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüştü. Vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri de yerinde anlattı.







RAMAZAN BİRLİĞİMİZİ KUVVETLENDİRİYOR

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık sosyal alanda da en hareketli belediye başkanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının başından bu yana, her gün başka bir evde iftar ziyareti yapan Hilal Ayık, Akyurt'un her mahallesini dolaşıyor. Akyurt'ta her fırsatta insanlara ulaşmayı hedefleyen Başkan Hilal Ayık, dışarıdan bakıldığında da yerel yönetimlerde başkanların halka nasıl ulaştığının anlaşılması bakımından örnek oluyor.

