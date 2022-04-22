Böyle vicdansızlık görülmedi! Kas erimesi hastalığı olan Çağlar Özyiğit kirada oturduğu evden çıkartılmak isteniyor

Çağlar Özyiğit, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) yani doğuştan kas erimesi hastasıydı. Ölüme meydan okuyan Çağlar şimdi ev sahibi engeli ile karşılaştı. İstanbul'da yaşayan genç adam ev şoku yaşadı. Tam 5 yıldır oturduğu evden çıkarılacağını anlattı. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Arkadaşlar 5 yıldır annemle 1+1 dairede oturuyoruz. Ancak ev sahibimiz 'Kızım gelecek' diye bizi evden çıkartıyor. İhtarname gönderdi. Acil Esenyurt civarında asansörü olan bir ev bulmam gerekir. Solunum cihazı kullandığım için de evin jeneratörü olmak zorunda. Fiyatlar ise uçmuş. Bu konuda destek bekliyoruz.