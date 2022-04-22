Böyle vicdansızlık görülmedi! Kas erimesi hastalığı olan Çağlar Özyiğit kirada oturduğu evden çıkartılmak isteniyor

Çağlar Özyiğit, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) yani doğuştan kas erimesi hastasıydı. Ölüme meydan okuyan Çağlar şimdi ev sahibi engeli ile karşılaştı. İstanbul'da yaşayan genç adam ev şoku yaşadı. Tam 5 yıldır oturduğu evden çıkarılacağını anlattı. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Arkadaşlar 5 yıldır annemle 1+1 dairede oturuyoruz. Ancak ev sahibimiz 'Kızım gelecek' diye bizi evden çıkartıyor. İhtarname gönderdi. Acil Esenyurt civarında asansörü olan bir ev bulmam gerekir. Solunum cihazı kullandığım için de evin jeneratörü olmak zorunda. Fiyatlar ise uçmuş. Bu konuda destek bekliyoruz.
ANA MUTLULUK
Diyarbakır'da avukat Türkan Tekin Göger, boşanma aşamasında olduğu eşi B.D.G.'nin kızını kaçırdığını açıkladı. 1 aydır haber alamadığını anlattı. Polis düğmeye bastı. Avukat Göger'in eşine ulaşıp küçük kızı aldı. Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili inceleme başlattı. Günler sonra kızına kavuşan Avukat Türkan Tekin Göger, "Bir aydır hasret olduğum kızım artık kucağımda" diyerek mutluluk gözyaşları akıttı.
HÜSEYİN KAÇAR
KARGOŞA
İstanbul'da bir kargo firması, 5 yıl önce faaliyete geçti. Büyümeye başladı! Firma yetkilileri banka mektupları ve 4 bin 300 dolarlık teminat belgesi karşılığında 130 tane acente açtırdı. İddiaya göre, Fatih Şahin, Fatih Şanlı, Fatih Bilgin, Ahmet Temiz acentelerin teminat bedellerini hesaplarına aktardı. Piyasayı 30 milyon TL dolandırıldı. Türkiye'nin her bölgesinden gelen mağdurlar kargo merkezinin kapısına dayandı. Ancak terk edilmiş binayı görünce şoka uğradı.