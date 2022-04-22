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    Böyle vicdansızlık görülmedi! Kas erimesi hastalığı olan Çağlar Özyiğit kirada oturduğu evden çıkartılmak isteniyor

    Kas erimesi hastalığı olan Çağlar Özyiğit, ev sahibi şoku yaşadı. Kirada oturduğu evden çıkartılacağını açıkladı: Ev sahibinin kızı gelecekmiş. Acil 2+1 daire lazım. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Böyle vicdansızlık görülmedi! Kas erimesi hastalığı olan Çağlar Özyiğit kirada oturduğu evden çıkartılmak isteniyor

    Çağlar Özyiğit, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) yani doğuştan kas erimesi hastasıydı. Ölüme meydan okuyan Çağlar şimdi ev sahibi engeli ile karşılaştı. İstanbul'da yaşayan genç adam ev şoku yaşadı. Tam 5 yıldır oturduğu evden çıkarılacağını anlattı. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Arkadaşlar 5 yıldır annemle 1+1 dairede oturuyoruz. Ancak ev sahibimiz 'Kızım gelecek' diye bizi evden çıkartıyor. İhtarname gönderdi. Acil Esenyurt civarında asansörü olan bir ev bulmam gerekir. Solunum cihazı kullandığım için de evin jeneratörü olmak zorunda. Fiyatlar ise uçmuş. Bu konuda destek bekliyoruz.



    ANA MUTLULUK
    Diyarbakır'da avukat Türkan Tekin Göger, boşanma aşamasında olduğu eşi B.D.G.'nin kızını kaçırdığını açıkladı. 1 aydır haber alamadığını anlattı. Polis düğmeye bastı. Avukat Göger'in eşine ulaşıp küçük kızı aldı. Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili inceleme başlattı. Günler sonra kızına kavuşan Avukat Türkan Tekin Göger, "Bir aydır hasret olduğum kızım artık kucağımda" diyerek mutluluk gözyaşları akıttı.
    HÜSEYİN KAÇAR



    KARGOŞA
    İstanbul'da bir kargo firması, 5 yıl önce faaliyete geçti. Büyümeye başladı! Firma yetkilileri banka mektupları ve 4 bin 300 dolarlık teminat belgesi karşılığında 130 tane acente açtırdı. İddiaya göre, Fatih Şahin, Fatih Şanlı, Fatih Bilgin, Ahmet Temiz acentelerin teminat bedellerini hesaplarına aktardı. Piyasayı 30 milyon TL dolandırıldı. Türkiye'nin her bölgesinden gelen mağdurlar kargo merkezinin kapısına dayandı. Ancak terk edilmiş binayı görünce şoka uğradı.



        EN'THERESAN' OLAY!
        Yeni Zelanda'da intihar eden 15 yaşındaki Theresa Matautia'nın ailesi, kızlarının mezarını iPhone gibi döşedi. Videoya çekti. Görüntüler kısa sürede 30 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Genç kızın kardeşi, Matautia'nın cep telefonuna çok sık baktığını ve bu yüzden söz konusu mezar taşını yaptırdıklarını söyledi. Mezar taşında Matautia'nın ebeveynleri ve kardeşlerinden gelmiş gibi görünen mesajlar yer aldı.



        LE PES
        Fransa'da Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. İkinci turda yarışacak olan Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. Le Pen yine haddini aştı. "İslamcılıkla" mücadele etmek istediğini söyleyip 570 camiyi kapatacağını belirtti. Macron'un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını söyledi. Macron ise bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını kaldetti. Bunun Fransa'ya "ihanet" olduğunu anlattı. Milyonlarca Müslüman'ın ülkede rahatça yaşamak istediğini söyledi.



        KİNDER'E TOPLATMA
        Avrupa'daki Kinder marka ürünlerde Salmonella virüsü çıktı. Tüm ülkelerde yasaklandı. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde Kinder marka ürünlerin ithalatı hakkında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü şimdi de Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını duyurdu. Buna göre Schoko Bons isimli ürünün son tüketim tarihleri 08 Temmuz ile 15 Temmuz olan iki partisi piyasadan toplatılacak.



            ÖLDÜREN YUMRUK!
            İstanbul'da kızını taciz ettiğini iddia ettiği adamı dedektif gibi esnaf kameralarından iz sürerek takip eden Ferhat A. (40), lokantada yemek yediği sırada söz konusu şahsı buldu. 'Arkadaşıma çok benziyorsun' diyerek adamın fotoğrafını elde eden genç adam, kızından onay alınca şahsı darp etti. Genç babanın attığı iki yumrukla beyin kanaması geçiren Reşat Çağlar'ın ertesi gün cansız bedeni bulundu. Adli Tıp, şahsın yüzüne gelen yumruk darbesiyle hayatını kaybettiğini rapor etti. Tutuklanan baba Ferhat A. hakkında 16 yıl hapis cezası istenirken, haksız tahrik hükümleri uygulanması talep edildi.
            Dilek YAMAN DEMİR



            SKANDAL SAVUNMA
            Kadıköy'deki Şener Birsöz İlkokulu'nda geçen 23 Aralık'ta 9 yaşındaki çocuklar Fatih B. ve Ahmet Ş.'yi kulaklarından ve boynundan tutup odasına götüren, yetmezmiş gibi tokat atıp, kafalarını duvara vuran ve 6 yıl 6 aya kadar hapis istenen okul müdürü Adem K., geçen aralık ayında yaşanan olay sonrası hakkında açılan dava kapsamında ifade verdi. Adem K., izahtan vareste bir savunma yaparak, "Darp edecek olsam kapıyı açık bırakmazdım. Ben mağdur oldum. Herkes üstüme geliyor" dedi.



            TÜGVA'YA BOMBALI SALDIRI
            İstanbul Gaziosmanpaşa'daki ilk iki katı TÜGVA şubesi olarak kullanılan 5 katlı apartmanın önünde dün sabah saat 05.40 sıralarında başında başörtüsü, elinde poşet bulunan bir kişi, binanın yan cephesine yaklaştı. Bu kişinin bölgeden ayrılmasından dakikalar sonra bina önünde şiddetli bir patlama yaşandı. Binanın dış cephesinde hasar oluşurken, şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Biz bu olayı son zamanlarda vakfımızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bombalı saldırıyı kınıyoruz. Emniyet güçlerimizle saldırının takipçisi olacağız" dedi.



                DEDEKTİFLER YAKALADI
                İzmir'de 15 ay önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci cinayetinin şüphelisi İ.A. (29) JASAT dedektiflerinin sıkı çalışması sonucu yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden İ.A. geçmişten gelen bir husumet nedeniyle Ekinci'yi öldürdüğünü söyledi. İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
                Ceyhan TORLAK



                60 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 59 milyon 871 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 110'ar lira, 4 bilenler 695'er lira, 3 bilenler 33'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                YOK DEVE
                Bodrum'da emlakçı görünümlü çete, yüksek kar vaadiyle 800 kişiden para topladı. 80 milyonluk vurgun yaptı. Katılımcılar isyan bayrağını açtı: Bizim paralarla deve çiftliği kurup eğlenmişler.



                    BİRAN İCRALIK
                    Biran Damla Yılmaz, 57 bin TL komisyonu ödemedi. Ajans icraya verdi. O da itiraz etti: Paramı alamadım.

                    MAGANDA BUSE
                    Bağdat Caddesi'nde önceki gece trafik kaosu yaşandı. Otomobili ile drift yapıp zikzak çizen sürücü kaçtı. Polis Buse Ç'yi kısa sürede yakaladı

                    MERMER CAN ALDI
                    Düzce'de Fitnat Aktaş, ikinci kattaki evinin camlarını silerken mermer kırıldı. Yere çakılan genç kadın kurtarılamadı.

                    VAKA SAYISI 3 BİN 354
                    Türkiye'de dün 153 bin 733 Covid-19 testi yapıldı. 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 18 bin 964 oldu.

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                    Haberler Yaşam Böyle vicdansızlık görülmedi! Kas erimesi hastalığı olan Çağlar Özyiğit kirada oturduğu evden çıkartılmak isteniyor
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