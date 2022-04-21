Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu! 1 milyon liraya yakın para çaldı

Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansta 12 Nisan'da saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı rezidanstaki bir daireye giren teknik servis çalışanı E.G yaklaşık 376 bin 630 lira değerinde döviz ile 367 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.