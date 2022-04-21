Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu! 1 milyon liraya yakın para çaldı

Hırsızlığın fark edilmesinin ardından güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerince incelemeye alındı. Hırsızın rezidansta çalışan teknik servis çalışanı E.G olduğu belirlendi. E.G. isimli şüpheli 20 Nisan'da aynı rezidansta yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın çaldığı para ve ziynet eşyalarını bankaya yatırdığı tespit edildi. Çalınan malzemeler bankadan alınarak mağdur şahsa teslim edilirken, E.G ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin otoparka giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.