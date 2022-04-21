Polis ekipleri bile şaşkına döndü! "Bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Plakasını bakın nasıl değiştirdi





Yapılan incelemede ruhsatta 16 AKJ 847 yazılı olan motosikletin üzerindeki plakada 16 AKU 847 yazı ve rakamların olduğunu gördüler. J harfinin U olarak boyama yöntemiyle değiştirildiğini fark eden ekipler, sürücüye plakayı eski haline getirmesini istediler.