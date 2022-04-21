Konya’da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşanan olayda H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi.
Bu sırada telefon hattında arıza meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi.
KONTROL BACASINDA YAKALANDILAR
İhbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerden H.N.A.'nın, poliste 19, M.Ç.'nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.