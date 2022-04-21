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    • Yaşam
    • 21.04.2022 08:44
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    • 21.04.2022 08:45
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    Kırklareli'nde düzensiz 13 göçmen yakalandı

    Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    AA
    13 göçmen daha yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekiplerin iki bölgede yaptığı araştırmada Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 13 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

    Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

    Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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    Haberler Yaşam Kırklareli'nde düzensiz 13 göçmen yakalandı
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