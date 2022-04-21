6 aydır haber alınamıyor! Turist olarak gittiği Sırbistan'da köylüsü tarafından alacaklı kişilere rehin bırakıldı

Sırbistan'da ailesi bir avukat tuttu. Avukatla da bir ilerleme kaydedilmedi. Şu an kayıp olarak görülüyor. Bizde karşılıklı ses kayıtları var. Alacaklılar ortadan kaybolan adama ulaşmak istiyorlar. 'Paramızı getir. Paramızı getirmezsen biz bu çocuğu rehin alacağız' diye konuşuyorlar. Bu kayıtlardan şunu anlıyoruz. Bu çocuk bir şekilde öldürüldü veya rehin tutuluyor. Hiçbir bilgiye ulaşamadık. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Borçlu olan köylümüze de ulaşamadık. Şu an Almanya'da. Hiçbir şekilde kimseyle görüşmüyor. O da kendini saklıyor" dedi.