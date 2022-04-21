6 aydır haber alınamıyor! Turist olarak gittiği Sırbistan'da köylüsü tarafından alacaklı kişilere rehin bırakıldı

Naim Öztürk, geçen aralık ayında turist olarak Sabiha Gökçen Havalimanından Sırbistan'a gitti. Kayınçosu Sait Akdağ'ın iddiasına göre, Sırbistan'da kaldıkları otelde köylüsü Mustafa Özgül ile karşılaştı. İkili konuşurken yanlarına Mustafa Özgül'ün 15 bin Euro borcu olduğu kişiler geldi.
Özgül'den alacaklarını istediler. Mustafa Özgül de borcu olan parayı getirmek için köylüsü Naim Öztürk'ü alacaklı kişilere rehin bırakarak parayı bulmaya gitti. Ancak bir daha otele dönmedi. Naim Öztürk'ü rehin alan kişiler bir süre sonra otelden ayrıldı. O günden sonra ise Naim Öztürk'ten haber alınamıyor. Ailesinin Türk ve Sırbistan makamlarına yaptıkları başvurular da sonuçsuz kaldı. Aile üyeleri oğullarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.
"BORÇLU KİŞİ GELMEDEN BU ÇOCUK BURADAN GİDEMEZ"
Akrabası Sırbistan'da kaybolan Sait Akdağ alacaklı kişilerin 'Mustafa Özgül gelmediği sürece bu çocuk buradan gidemez' diye attıkları ses kayıtları olduğunu söyleyerek "Benim akrabam Naim Öztürk 5-6 ay önce gezi amaçlı Sırbistan'a gitti. Daha sonra orada otelde tesadüfen bir köylüsü ile karşılaşıyor. Orada köylüsünün başka birine borcu olduğu için Naim'i onlara emanet olarak bırakıyor. 'Bu arkadaşım sizin yanınızda kalsın ben gidip paranızı getireceğim' diyor.