Türkiye genelinde ’kumar’ uygulaması: 49 gözaltı

Güvenlik güçleri, Türkiye genelinde "kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yaptı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre uygulama; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 30 bin 10 personelin katılımıyla yapıldı.
20 BİNDEN FAZLA İŞ YERİ VE DERNEK DENETLENDİ
Uygulamada 20 bin 397 iş yeri ve 477 dernek kontrol edildi, 49 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 566 kişi yakalandı; 134 kişi hakkında adli, 843 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.