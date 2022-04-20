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    • Yaşam
    • 20.04.2022 16:53
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    • 20.04.2022 16:53
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    Türkiye genelinde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı

    İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yapılan 'kumar' uygulamasında 170 iş yeri ve derneğe işlem yapıldığını, 49 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Türkiye genelinde ’kumar’ uygulaması: 49 gözaltı

    Güvenlik güçleri, Türkiye genelinde "kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yaptı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre uygulama; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 30 bin 10 personelin katılımıyla yapıldı.

    20 BİNDEN FAZLA İŞ YERİ VE DERNEK DENETLENDİ

    Uygulamada 20 bin 397 iş yeri ve 477 dernek kontrol edildi, 49 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 566 kişi yakalandı; 134 kişi hakkında adli, 843 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

        170 İŞ YERİ VE DERNEĞE İDARİ İŞLEM

        170 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik ise idari işlem yapıldı. Ayrıca 8 tabanca, 3 av tüfeği, 228 mermi, 14 oyun ve kumar makinesi, 5 tombala makinesi, 1100 gram esrar, 14 gram bonzai, 35 captagon, 5 bin 831 kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için kullanılan materyal ele geçirildi.
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