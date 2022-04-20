Türkiye genelinde ’kumar’ uygulaması: 49 gözaltı

170 İŞ YERİ VE DERNEĞE İDARİ İŞLEM

170 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik ise idari işlem yapıldı. Ayrıca 8 tabanca, 3 av tüfeği, 228 mermi, 14 oyun ve kumar makinesi, 5 tombala makinesi, 1100 gram esrar, 14 gram bonzai, 35 captagon, 5 bin 831 kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için kullanılan materyal ele geçirildi.