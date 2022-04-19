Kaleci Fatih Mumcu maç sırasında fenalaşarak kalp krizi geçirerek kurtarılamadı! Kalecinin o anları yürek dağladı

Kalp krizi geçiren kaleci, yeşil sahada can verdi. Yürek yakan haberin adresi İzmir'di. Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi'nin finali için Bodrum Belediyesi Masterlar-9 Eylül Masterlar takımı dün karşı karşıya geldi. İzmir Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda oynanan maçta Bodrum Belediyesi Masterlar takımı 3-1 öne geçti. Bu sırada takımın 43 yaşındaki kalecisi Fatih Mumcu, kalesine çekilen bir şutta auta giden topu almak istedi. Ancak bir anda fenalaşıp yere yığılan genç sporcu, elini kaldırarak arkadaşlarından yardım istedi. O anlarda saha buz kesti! Bilinçsiz şekilde yere yığılan Mumcu, kalp masajının ardından hastaneye sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası Mumcu, bugün İstanbul'da toprağa verildi.
Henüz 43 yaşında olan kaleci Fatih Mumcu, sahada can verdi.
Kaleci Fatih Mumcu'nun son anları, böyle kaydedildi.