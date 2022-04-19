Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hollanda'da ölüme terk edilip Türkiye'ye getirilen Funda Gök konuştu: “Bir an önce iyileşmek istiyorum”

    Hollanda’da ölüme terk edilen Funda Gök, Türkiye’ye getirildi. “Bir an önce iyileşmek istiyorum” dedi. İşte sizler için derledğimiz 19 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Çok yaşa Funda

    Hollandalı doktorlar, gurbetçi Funda Gök'ü ölüme terk etti. Yanlış tedavi uygulanan Gök, 20 kilo verdi! Pazar günü ambulans uçakla ülkesine getirildi. Başakşehir Çam Sakura Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Funda, "Bir an önce iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin" dedi. Türkiye'ye teşekkür eden anne Ceyhan Gök ise şunları söyledi: Kızım için ötenazi bile teklif edildi.
    ERDOĞAN YAPIK



    KIL PAYI KURTULUŞ
    Hakkari Çukurca'da ayı, belinden silahla vurularak felç kaldı! Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Uygulanan tedaviye, olumlu yanıt vermeye başladı. Prof. Dr. Lokman Aslan, "Tedaviye hızlı şekilde cevap veriyor. Sinir iletileri yavaş yavaş gelmeye başladı. Tedavisini yapıp doğaya kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.



    NASA YANİ!
    Dünya'dan yaklaşık 370 milyon kilometre uzaklıktaki 16 Psyche asteroidi, devasa büyüklüğüyle dikkat çekti. Asteroidin tamamen demir, nikel ve altın, platin, kobalt, iridyum ve renyum gibi maddelerden oluştuğu belirlendi. NASA, asteroide değer biçti: 10 bin katrilyon dolar!



        SUCA 'SEVDA'LI
        Mahrem fotoğraflar, işadamının başını yaktı! Elkon Şirketler Grubu'nun Mustafa Alpagut, 6.5 yıldır beraber olduğu Sevda K'dan ayrıldı. Ayrılığı kabullenmeyen Alpagut genç kadını tehdit etmeye başladı. Özel görüntüleriyle eski aşkına şantaj yaptı! Sevda K'nın şikayeti üzerine hakkında soruşturma açıldı. Suçlamaları reddeden ve "Fotoğrafları kendi izniyle çektim" diyen Alpagut hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...
        Atakan IRMAK



        SEÇİME GÖĞÜS GERDİ!
        Fransa'da, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Bu hafta sonu sağcı lider Marine Le Pen'le mücadele edecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün paylaştığı fotoğraf gündemi salladı! Sosyal medya kullanıcıları, gömlek düğmelerini açmış bir şekilde oturan Macron'un göğüs kıllarını tiye aldı!
        Emmanuel ivedik
        Gömlek altına kazak giymiş.
        Siyah atlet sandım!
        Le maganda
        Döşlü mösyö!



        MİLLİ ATLET AĞLATTI
        Manisa'daki kazada milli triatlon sporcusu 24 yaşındaki Ata Yahşi can verdi. Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kovukdere'de meydana geldi. Mersin'ndeki Avrupa Triatlon Kupası'na katılan Onur Calp ile Ata Yahşi, İzmir'e yola çıktı. Calp yönetimindeki, içerisinde bisikletleri ve malzemeleri bulunan 35 BCS 574 plakalı kamyonet, aynı yöne giden E.A. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Calp kazada yara almazken, Yahşi yaralandı. Yahşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



            EDİRNE'DE KIŞ ANTALYA'DA YAZ
            Bahar geldi, yazı bekliyoruz derken, kış geri döndü. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kırlareli'nde Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı beyaza büründü. Kar 5 CM'e ulaşırken, hava sıcaklığı da yüksek kesimlerde sıfır, şehirlerde ise 5 dereceye kadar düştü. Antalya'da ise sahillerde 25 derecelik yaz esintisi vardı.



            52 MİLYON TL DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 51 milyon 956 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 382 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 837'şer, 3 bilenler 141'er, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            1 TALİHLİYE 483 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 483 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 267'şer lira, 8 bilenler 271'er lira, 7 bilenler 51'er lira, 6 bilenler 8'er lira. hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                10LİNE REKOR!
                Artam A.Ş, online müzayede yaptı. Ünlü ressam Burhan Doğançay'ın iki tablosu 10.6 milyon TL'ye satıldı. Rekor kırdı.



                HIZLI VE ACI
                Antalya'da Mehmet Çiftçibaşı, motosikletle hız yaptı. Sosyal medyadan paylaştı. Saniyeler sonra bariyerlere çarptı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Talihsiz gencin, anne babasını da küçükken kaybettiği ortaya çıktı.



                EN BABA ACI
                İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'i üzüntüye boğan haber geldi. Ronaldo, bebeklerden erkek olanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ünlü çift, "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" paylaşımını yaptı.

                FIRTINA YIKTI
                Konya'da kum fırtınası çıktı. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Bazı ilçelerde ev ve ağaçları yıktı.

                37 BİN HACI ADAYI
                Diyanet, Türkiye'ye tanınan kontenjanı açıkladı: Bu yıl 37 bin 770 vatandaşımız hacca gidebilecek.

                MAGANDA DURMUYOR
                Gaziantep'te iki kişi çatışmaya girdi. İftardan sonra evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ü katletti.

                VAKA SAYISI 4 BİN 542
                Türkiye'de dün 164 bin 493 Covid- 19 testi yapıldı. 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 624 oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Yaşam Hollanda'da ölüme terk edilip Türkiye'ye getirilen Funda Gök konuştu: “Bir an önce iyileşmek istiyorum”
                    SON DAKİKA