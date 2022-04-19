Hollanda'da ölüme terk edilip Türkiye'ye getirilen Funda Gök konuştu: “Bir an önce iyileşmek istiyorum”





EN BABA ACI

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'i üzüntüye boğan haber geldi. Ronaldo, bebeklerden erkek olanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ünlü çift, "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" paylaşımını yaptı.



FIRTINA YIKTI

Konya'da kum fırtınası çıktı. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Bazı ilçelerde ev ve ağaçları yıktı.



37 BİN HACI ADAYI

Diyanet, Türkiye'ye tanınan kontenjanı açıkladı: Bu yıl 37 bin 770 vatandaşımız hacca gidebilecek.



MAGANDA DURMUYOR

Gaziantep'te iki kişi çatışmaya girdi. İftardan sonra evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ü katletti.



VAKA SAYISI 4 BİN 542

Türkiye'de dün 164 bin 493 Covid- 19 testi yapıldı. 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 624 oldu.

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