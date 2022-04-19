Hollanda'da ölüme terk edilip Türkiye'ye getirilen Funda Gök konuştu: “Bir an önce iyileşmek istiyorum”

Hollandalı doktorlar, gurbetçi Funda Gök'ü ölüme terk etti. Yanlış tedavi uygulanan Gök, 20 kilo verdi! Pazar günü ambulans uçakla ülkesine getirildi. Başakşehir Çam Sakura Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Funda, "Bir an önce iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin" dedi. Türkiye'ye teşekkür eden anne Ceyhan Gök ise şunları söyledi: Kızım için ötenazi bile teklif edildi.
ERDOĞAN YAPIK
KIL PAYI KURTULUŞ
Hakkari Çukurca'da ayı, belinden silahla vurularak felç kaldı! Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Uygulanan tedaviye, olumlu yanıt vermeye başladı. Prof. Dr. Lokman Aslan, "Tedaviye hızlı şekilde cevap veriyor. Sinir iletileri yavaş yavaş gelmeye başladı. Tedavisini yapıp doğaya kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.
NASA YANİ!
Dünya'dan yaklaşık 370 milyon kilometre uzaklıktaki 16 Psyche asteroidi, devasa büyüklüğüyle dikkat çekti. Asteroidin tamamen demir, nikel ve altın, platin, kobalt, iridyum ve renyum gibi maddelerden oluştuğu belirlendi. NASA, asteroide değer biçti: 10 bin katrilyon dolar!