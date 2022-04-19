21 yaşındaki Sultan'ı öldüren 'Çakarlar' çetesini 73 yaşındaki babaannesi yönetiyormuş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.
Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri destekli karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
19 TUTUKLAMA
Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip, intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı, örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri belirtildi.