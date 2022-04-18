Motosiklet tutkunu Mehmet trafik kazasında hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kemer-Antalya kara yolu, Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kemer'deki arkadaşlarının yanına gitmek için 07 AFT 643 plakalı motosikletiyle Antalya'dan yola çıkan Mehmet Çiftçibaşı, akşam saatlerinde dönüşe geçti.
Dönüş yolunda Çiftçibaşı'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çiftçibaşı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çiftçibaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.