Motosiklet tutkunu Mehmet trafik kazasında hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çiftçibaşı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çiftçibaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.