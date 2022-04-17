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    • Yaşam
    • 18.04.2022 06:05
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    • 18.04.2022 06:07
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    Gaziantep’te akılalmaz olay: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

    Gaziantep’te, evinin önünde çay içen Fatma Küçük (42), iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Akılalmaz son! Evinin önünde çay içerken öldü

    Olay, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancaların ateşlenmesi sonucu kurşunlardan biri sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ün başına isabet etti.

    Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük'ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Küçük, özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        2 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Gaziantep’te akılalmaz olay: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü
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