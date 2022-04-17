Antalya Serik'te 10 yıllık 25 milyon lira yazılı çek varisleri şoke etti

"O DÖNEMDE BU PARAYA OTEL ALINIRDI"

Ünal Karcı'nın kızı Halime Yılmaz, babasının vefatı sonrası borç araştırması yaptıklarında herhangi bir borca rastlamadıklarını söyledi. Yılmaz, "Babam vefat ettiğinde 25 milyon lira gibi tarla fiyatı yoktu. Böyle bir borcun olmasına imkan yok. Bu miktarda çek yazmasını hayal dahi edemeyiz. Çünkü o dönem bu rakama otel alınırdı" diye konuştu.