Antalya Serik'te 10 yıllık 25 milyon lira yazılı çek varisleri şoke etti

Serik'te çiftçi Ünal Karcı'nın 2013 yılında vefatının ardından farklı alanlardaki toplam 350 dekar tarım arazisinde aynı adı taşıyan torunu ekim yaptı. Karcı'nın varisleri, mirasta haklarına düşen araziyi Ünal Karcı'nın işgal ettiği gerekçesiyle 2015'te mahkemeye başvurdu. Bu süreçte Ünal Karcı dedesiyle arasında kira sözleşmesi olduğunu iddia ederek, 2020 yılının Aralık ayında 1200 civarında zeytin ve mandalina ağacını kesti.
Varisler arazide nöbet tutup ağaç kesimini engellemeye çalıştığı süreçte mahkemeden tedbir kararı alıp ağaçlardan bazılarını kesilmekten kurtardı.
Ünal Karcı'nın 4 çocuğu ile torunlarından oluşan 7 varisinin açtığı dava, geçen 7 Mart'ta sonuçlandı. Mahkeme 8 varisin 350 dekar araziyi aralarında paylaşıp, adlarına tapu tescili yapılmasına karar verdi.
"25 MİLYON LİRA" YAZILI ÇEK
Karcı'nın varisleri, arazi paylaşımı yaptığı sırada adreslerine Serik İcra Dairesi'nden gelen borç bildirim evrağıyla şaşkınlık yaşadı. Varisler, 2013 yılında ölen Ünal Karcı tarafından A.G. adına kesildiği öne sürülen 10 Mart 2022 tarihli 25 milyon lira çek nedeniyle icra takibi başlatıldığını öğrendi.
Ünal Karcı'nın mal varlığı üzerine yapılan icra takibi nedeniyle varisler miras paylaşımını gerçekleştiremedi. Çek ve borca itiraz eden varisler, davanın icra mahkemesinde görülmesi amacıyla yasal işlem başlattı. Varisler, çekte adı yazan A.G.'nin, Ünal Karcı'dan arazileri satın alıp 25 milyon lira ödediğini ve o dönem arazilerdeki kira sözleşmesinden kaynaklı tapu satışının gerçekleşememesi nedeniyle 10 yıl sonrasına yönelik çek yazıldığını iddia ettiğini öğrendi. İcra takibini durduran varisler, kararın ardından miras paylaşımını yapacağı günü beklemeye başladı.