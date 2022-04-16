Karaköy'de babasına yumruk atan Ukraynalıyı defalarca bıçakladı

OĞLU ARAYA GİRİP TURİSTİ BIÇAKLADI

Babasına yumruk atıldığını gören Siyahent Ş. ise koşarak olay yerine geldi. Dmytro Ponietaikin'a saldıran genç, elindeki bıçakla turisti defalarca bıçakladı. Darbelerle yere yığılan Ponietaikin, o esnada ise Nurullah Ş. tarafından dövüldü. Yaralı turist kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu kayıplara karıştı.