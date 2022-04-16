İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte Avrupa ve Anadolu Yakası alternatif güzergahlar

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak. Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.
ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.
AVRUPA VE ANADOLU YAKASI...
Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.
FATİH VE ÇEVRESİ:
- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti
- Kadir Has Caddesi
- Abdülezelpaşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları
Alternatif Yollar ise şu şekilde belirtildi:
Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti