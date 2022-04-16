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    • Yaşam
    • 16.04.2022 12:20
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    • 16.04.2022 12:21
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    Hırsızlık için çarşaflara gizlendiler! Polis tek tek yakaladı

    İstanbul'da çarşaf giyerek kimliklerini saklayan,  girdikleri binalarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesinin üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

    Hırsızlık için çarşaflara gizlendiler!

    İstanbul'da özellikle lüks semtlerde gündüz saatlerinde meydana gelen evlerden hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların tanınmamak için çarşaf giydikleri tespit edildi.



    Şüphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi. Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.



    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla kimliklerini tespit ettiği şüphelileri geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alındı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de 7 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 5'i kadın 7 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, çok miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.
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        Haberler Yaşam Hırsızlık için çarşaflara gizlendiler! Polis tek tek yakaladı
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