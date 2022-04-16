



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla kimliklerini tespit ettiği şüphelileri geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alındı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de 7 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 5'i kadın 7 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, çok miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.