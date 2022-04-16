Ankara'da korkunç olay! İki sarhoş arkadaş kavga edince bıçaklar çekildi

ÇOK KAN KAYBETTİĞİ İÇİN ZAMANLA KÖTÜLEŞİYORDU

Çevre esnaflardan bir diğeri Hasan Aslan ise "İçeride oturuyorlardı. Ardından bir gürültü geldi. Biz bıçaklama olayı olduğunu bilmiyorduk. Kavga çıktı sandık. İçeride vatandaşı bıçaklamış. İnsanlar uzun süre içeri giremedi. Kendisi de çıkmadı. Katil zanlısı dükkândan çıktı, aşağıya doğru gitti. Kanlar içerisindeydi. Biz ilk gördüğümüzde kendindeydi, bilinci açıktı. Çok kan kaybettiği için zamanla kötüleşiyordu. Olayın ardından kalabalık oluştu. İnsanlar birikti. Polisler ve sağlık ekipleri geldi. Neden çıktığına dair bilgimiz yok. Katil zanlısı buraya 2 önce geldi. Tamirciydi. Ölen şahsı ise mahalleden biliyorduk, tanıyorduk. Arada sırada bizden alışveriş yapardı. Aşırı kan vardı. Zaten mahallede iki üç gündür huzursuzluk vardı. İnsanlara bağırıp, çağırırdı. Problemli birisiydi" şeklinde konuştu.