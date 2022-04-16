Ankara'da korkunç olay! İki sarhoş arkadaş kavga edince bıçaklar çekildi

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Cebeci semtindeki bir beyaz eşya tamir dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkol aldığı iddia edilen iki arkadaş Refik Öztürk ile Volkan Akpınar, tartışmaya başladı.
Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Refik Öztürk, kavganın büyümesi üzerine Volkan Aktürk'ü vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık personellerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayeti işlediği dükkândan elini koluna sallayarak çıkan Refik Öztürk ise kısa sürede yakalandı. Öztürk'ün Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.