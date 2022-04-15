Tüm dünyada 46 kaydı var! Sadece 8,9 gram ağırlığında 'karabaşlı çulha' ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en küçük kuşları arasında yer alan ve yuva yapma yeteneği ile 'yuva ustası' olarak adlandırılan çulha kuşunun yakın akrabası olan karabaşlı çulha kuşu, uzun kuyruğu, siyah kafası ve beyaz boğazıyla dikkat çekiyor. 8,9 gram ağırlığındaki kuşun, Kazakistan ve Orta Asya'da ender olarak görüldüğü belirtildi. Türkiye'de ilk kez görülmesi ve halkalanmasının ülkenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğu kaydedildi.