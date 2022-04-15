Sultan Çakar'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Akrabaları suç örgütü çıktı: 30 şüpheliden 27'si yakalandı

Karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Çakar'ın, otopsi yapılmadan defnedildiği bildirildi. Ailesinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle krize girip intihar ettiğini iddia ettiği Çakar'ın, çevresiyle örgüt hakkında konuştuğu ve polise ihbarda bulunacağını söylediği öne sürüldü.