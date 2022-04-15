Ordu'da fuhuş operasyonu: Yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı

Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin fuhşun önlenmesine yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılardan T.G, İ.K, S.H, A.S.Ç, B.T, S.K, E.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına 10 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.