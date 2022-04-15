Karaköy'deki 200 yıllık genelevin altından 18. yüzyıla ait hamam çıktı

Karaköy'deki 200 yıllık genelevin altından tescilli tarihi eser çıktı. 11 Şubat'ta yıkımına başlanan genelev binalarının hafriyatı kaldırılırken, uzmanlar alt taraftaki bir binanın altından kalıntı fark etti.
Yapının 18. yüzyıldan kalma Osmanlı mimarisinin tipik örneği olduğu görülürken son dönemde hamam olarak kullanıldığı belirtiliyor. Böylelikle tarihi eserin üzerine bina yapıldığı anlaşıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Hayri Fehmi Yılmaz, çalışmaların sonucunda Osmanlı ve Bizans dönemine ait kalıntılara daha sık rastlanacağını ifade etti.
"YAPININ ÜZERİNE APARTMAN İNŞA EDİLMİŞ"
Hayri Fehmi Yılmaz, yıkımın altından çıkan kalıntı hakkında bilgi vererek, "Burası İstanbul'un en yoğun yerleşime sahip noktalarından biri. Birçok yapı kalıntısı var.