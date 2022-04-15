Karaköy'deki 200 yıllık genelevin altından 18. yüzyıla ait hamam çıktı

Bu çalışmanın bir uzman denetiminde çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bu gördüğümüz tabakanın altında, modern malzeme kaldırıldıktan şüphesiz birçok kalıntıyla karşılaşacağız. Burası Osmanlı ve Bizans kasabası. Bu kottan sonra aşağıya doğru indikçe kalıntılar çıkacak. Çok eski İstanbullu yapılar burada. O nedenle her aşama çok dikkatle takip edilmeli" dedi.