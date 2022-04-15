Edirne'de kadınların ve kız öğrencilerin görüntülerini gizlice çeken Pakistan uyruklu Ali Rıza yakalanıp tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, okula giden kız çocukları ve kadınların görüntülerini gizlice çekip Tiktok'ta paylaşan kişinin Edirne'de yaşadığı ve görüntüleri de kentte çektiği tespit edildi.