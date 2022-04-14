İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi limanından Rodos'a ilk sefer 16 Nisan sabahı saat 09.15'te gerçekleştirilecek. 60 dakika süren Marmaris-Rodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor.
Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 TL yurt dışına çıkış harcı ödüyor.
Seferleri düzenleyen yetkili firmanın Operasyon Müdürü, 2 yıl aradan sonra başlayacak feribot seferlerine ilişkin, "2 yıl sonra açılmak çok güzel, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 16 Nisan'da Marmaris-Rodos hattının seferini açacağız'' diyerek hayırlı sezonlar diledi.