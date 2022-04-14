İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor





Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 TL yurt dışına çıkış harcı ödüyor.



Seferleri düzenleyen yetkili firmanın Operasyon Müdürü, 2 yıl aradan sonra başlayacak feribot seferlerine ilişkin, "2 yıl sonra açılmak çok güzel, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 16 Nisan'da Marmaris-Rodos hattının seferini açacağız'' diyerek hayırlı sezonlar diledi.