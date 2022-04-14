Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.04.2022 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2022 15:14
    ABONE OL

    Hayvan pazarında para kavgası! 2'si ağır 5 yaralı | Yer: Şanlıurfa

    Şanlıurfa'da bulunan canlı hayvan pazarında para meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Hayvan pazarında para kavgası! 2’si ağır 5 yaralı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, canlı hayvan pazarında para meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Viranşehir Hayvan Pazarı'nda öğle saatlerinde hayvanlarını satmaya giden iki grup arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Nisa Mihriban bebek olayında flaş gelişme
    Haberler Yaşam Hayvan pazarında para kavgası! 2'si ağır 5 yaralı | Yer: Şanlıurfa
        SON DAKİKA