Ünlü yaşam koçu Nazan Koç böyle dolandırıldı! Eşinin adı bile sahte çıktı kansere yakalandı

Etrafındakilere farklı şekilde umut vadeden iş insanı, iddiaya göre kimi akrabasına Almanya'da vatandaşlık verdirebileceğini, bazı arkadaşlarına iş kuracağını kimisine ise çok zengin olduğu için çok farklı insanlarla tanıştıracağını ve çevre edileceğini vaat ediyordu. Hatta iş insanı Pektaş ünlü müzisyen Aşık Ali Sultan ile bulundukları bir ortamda kendisine klip çekmek için sponsor olacağını albümler çıkartacağını bile söylemişti.