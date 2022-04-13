Sevgilisi Zeynep'i beyzbol sopasıyla dövmüştü! Şantaj suçundan bir dava daha: Fotoğraflarını her yere yayarım

Zeynep Çetinkaya, daha önce açtığı dava sürerken, bu defa 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene mahallene her yere.