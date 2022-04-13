Sevgilisi Zeynep'i beyzbol sopasıyla dövmüştü! Şantaj suçundan bir dava daha: Fotoğraflarını her yere yayarım

Karşıyaka ilçesi Nergiz Mahallesi'nde 24 Mart 2020'de yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı evdeki beyzbol sopasıyla darbetti.
Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise gidip, şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.