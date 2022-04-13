Mardin'de rekor kıran dava! Tam 126 yıldır sürüyor: 22 bin dönümlük taşınmaz kime ait?

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Akıncı Köyünde 1896'dan bu yana süren arazi davasında, taraflardan hiçbiri hayatta değil. 500'e yakın duruşma yapıldı, birçok kez bilirkişi belirlendi, sayısız defa keşifler yapıldı ancak hala karar çıkmadı. Çok sayıda davalı ve davacının yanı sıra hâkim, savcı ve avukat değişikliği gören asırlık davada arazi tespiti, tarafların dinlenmesi ve delillerin toplanması derken aradan yıllar geçti. Mardin Kadastro Mahkemesinde 7 Nisan tarihinde görülen duruşmada Orman Bakanlığı tarafından atanan bilirkişi raporlarını sunması için bir kez daha 16 Haziran 2022 tarihine ertelendi.
Farklı zamanlarda ve farklı davalara da konu olan Türkiye'nin en uzun süreli görülen bu dava kapsamında ilk olarak 1893 yılında (Hicri 1309), Osmanlı Devleti döneminde davanın taraflarının dedeleri arasında çıkan ihtilaf sonrasında Mardin Bidayet Mahkemesine başvuru yapıldı. 20 Zilhicce 1313 (21 Mayıs 1312/1896) tarihi ve 18 no'lu dava dosyası olarak kayıtlara geçen davanın aradan geçen 126 yıla rağmen halen çözülemedi. Tam 126 yıl önce Ersak ailesinden Daşlı Hamdan Ağa, Eren ailesinden Fendo Ağa, Bulut ailesinden Fendiko, Huti, Haydar ve Mahmut ile Keleş ailesinden Hüseyin Sado arasında dava bugün bu ailelerin üçüncü kuşak torunları üzerinden devam ediyor.
HERŞEY KÖY AĞASININ VEFATI İLE BAŞLADI
İddiaya göre, Osmanlı döneminde köy ağası Ali Fendi Ağa'nın vefatı ile mirasçılar arasında anlaşmazlık oluştu. Üçe bölünen arazi, Hüseyin Ağa'nın oğlu Ahmet, Ali Fendi ve Ali Biro tarafından tapu edilerek Ali Fendi ve Ali Biro ise yarımşar hisselerini Ensarizade Şeyh İbrahim ve Hamdan Ağa'ya sattı. Taksimatın, tapuların ve satışların geçersiz olduğu iddiası ile birbirilerine karşı açılan davalar ise bugünlere kadar sürdü.