Ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gamze Tümtürk'ü 3 saat boyunca darbetti! E.Y. hakkında cinsel saldırı suç duyurusu

Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü öne sürerek 50 gün önce ayrıldı.
Aradan geçen süreçte, E.Y. tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Tümtürk bunu kabul etmedi. Geçen 4 Mart'ta saat 06.00 sıralarında E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y., iddiaya göre, yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyerek, sarılmaya çalıştı.
Tümtürk, tepki verince E.Y. genç kıza saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.