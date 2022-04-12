

FARUK FATİH'İN PARASINI ÇALMIŞ: 17 YIL HAPİS

Savcılık, şüpheli kullanıcının söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabından para gönderdiğini kabul ettiğini belirterek, Faruk Fatih Özer'e karşı kısa zaman aralığı içinde Özer'in şirket sisteminde eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları satarak toplamda 595 bin lira haksız kazanç sağladığını kaydetti. Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak kaydedildiği iddianame kapsamında Süleyman Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"BENDEN BU PARAYI ALAMAZSINIZ"

Kara'nın, uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında yaşıyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü.