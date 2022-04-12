Müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan şahıslar enselendi

Antalya'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, M.E. ve B.E. isimli şahısların çeşitli sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.