Motosikletli son anda kurtuldu! Ölüm teğet geçti





O esnada karşı şeritten giden motosiklet sürücüsü devrilen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tır sürücüsü çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılırken olay yerine çağırılan ambulans ile tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.