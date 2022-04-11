Bostancı'da lüks otomobillerin amblemlerini çalan iki kişi tutuklandı: 100 bin liralık amblemleri tanesi 500 liradan sattılar!

SUÇU İTİRAF ETTİLER

Polis ekipleri şüpheliler Mustafa S. ve Ahmet Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen şüpheliler, emniyet ifadelerinde "Ekonomik olarak kötü günler geçirdiğimiz için beraberce gezip gözümüze kestirdiğimiz araçların amblemini ve güvenlik sensörünü söküyorduk. Bu söktüğümüz araç parçalarını 300-500 lira karşılığında İçerenköy Mahallesi'ndeki bir yedek parçacıya teslim ediyorduk. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Tamamen ekonomik olarak yaşadığım kötü günler ve uyuşturucu kullanmak için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı bu eylemleri gerçekleştirdik. Zaten pişmanlığımın göstergesi olarak samimi itiraflarla bu olayın aydınlatılması için size anlattım" şeklinde beyanda bulundu.