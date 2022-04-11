Bostancı'da lüks otomobillerin amblemlerini çalan iki kişi tutuklandı: 100 bin liralık amblemleri tanesi 500 liradan sattılar!

Olay, 28 Şubat 2022 tarihinde Bostancı Mahallesi'ndeki 5 farklı sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 farklı lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerinin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plakasını belirleyemediği bir otomobildeki iki şüphelinin olay yerlerine gelerek defalarca keşif yaptığını, bir şüphelinin otomobili kullandığını, diğer şüphelinin ise yaya olarak otomobilleri kontrol ettiğini tespit etti.
MİNİBÜSÜN ARAÇ KAMERASINDAN PLAKA TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin lüks otomobillerin amblemlerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelilerin kimliğini tespit edebilmek için yaklaşık 30 iş yeri, bina ve MOBESE kameralarını titizlikle inceledi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin kullandığı otomobilin, bir minibüsün önünde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, minibüsün araç kamerasını inceledi. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki 'BRF' şeklindeki plakayı tespit eden polisler, yaptığı çapraz sorgulamada şüphelilerin 34 BRF 230 plakalı otomobili kullandığını belirledi.