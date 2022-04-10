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    • Yaşam
    • 10.04.2022 10:44
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    • 10.04.2022 10:48
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    Hakkari'de dere taştı! Evler ve ova sular altında kaldı

    Hakkari'de aşırı yağış ve eriyen karlarla birlikte Nehil Deresi taştı. Taşma nedeniyle Köprücük köyünde bulunan evler ve ova sular altında kaldı. Gölete dönüşen ova havadan görüntülendi.

    Hakkari’de dere taştı! Evler ve ova sular altında kaldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış ile eriyen karlar birleşince Nehil Deresi taştı, Köprücük köyündeki evler ile ova su içinde kaldı. Yüksekova'da 2 gün boyunca etkili olan yağmur ile eriyen karlar nedeniyle Nehil Deresi taştı. Derenin taşmasıyla Köprücük köyündeki 20 ev ile ova su altında kaldı. Gölete dönüşen ova dron ile havadan görüntülenirken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.


    Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve evlerini tahliye ettiklerini belirten Lokman Cankurtaran, "Bu sene baya kar yağdı. Yağan yağmur ile birlikte kar suları da eriyince köyümüzden geçen Nehil Deresi'nın de taşmasına neden oldu. Ova, adeta gölete dönüşmüş durumda. Burada yaklaşık 20 ev göletlerin arasında kalmış. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. Bu arada meteoroloji yetkilileri, ilçede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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    Haberler Yaşam Hakkari'de dere taştı! Evler ve ova sular altında kaldı
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