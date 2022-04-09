Polis ve jandarmadan 'tombala' baskını! 33 bin personel sahada

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; "Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala" suçlarına yönelik ülke genelinde 10.126 ekip, 33.994 personelin katılımıyla "Yasadışı Bahis" ve "Kumar ve Tombala" uygulamaları yapıldı.
*Yasadışı Bahis uygulamasında;*
-13 yasadışı bahis oynatılan işyerinde,
-60 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem,
-98 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulanmıştır. 24 şahıs gözaltına alınmış, 361 aranan şahıs yakalanmıştır.
*Kumar ve Tombala uygulamasında;*
-17.269 işyeri ve 2.051 dernekte,
-48 şahıs gözaltına alınmış,
-341 aranan şahıs yakalanmış,
-120 şahıs hakkında adli işlem yapılmış,
-558 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası
uygulanmıştır.
-131 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapılmıştır.